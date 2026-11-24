Екатерина Матвеева, министр культуры региона, встретилась с председателем Самарского регионального отделения «Союза художников России» Дмитрием Мантровым. Он рассказал о проектах Союза и планах на 2027 год.



Союз художников России. Самара является творческим объединением профессиональных художников и сегодня представляет собой одну из ведущих культурных институций, формирующих культурный код региона. Члены Союза составляют костяк педагогического состава профильных учебных заведений города, передавая традиции новым поколениям.



Работы художников украшают выставочные площадки Самарской губернской думы, администрации г.о. Самара, зону прилёта международного аэропорта «Курумоч». Екатерина Андреевна поддержала инициативу и предложила подобрать картины, которые украсили бы внутренние пространства Правительства Самарской области.



«Мы хотим, чтобы каждый день, заходя в здание, наши руководители, сотрудники и гости вдохновлялись красотой и силой нашего региона. В Самарской области живут и работают талантливые живописцы, чьи полотна дышат этой мощью. Пусть это будут разные работы, дающие представление о история нашего края, его характере», — отметила глава минкульта.



Совсем недавно прошел благотворительный аукцион «Мы вместе. Самарский полк 1445» в поддержку наших земляков на СВО, где Союз выступил соорганизатором. В качестве лотов экспонировались картины, предоставленные художниками Самарского и Тольяттинского отделений Союза художников России. Эта и другие инициативы Союза объединяют профессионалов и создают среду для развития изобразительного искусства в регионе.



«Для нас важными проектами являются всероссийский пленэр им. Репина в с. Ширяево, на который ежегодно слетаются известные художники со всей страны и премия им. К.П. Головкина в области изобразительного искусства и дизайна, на которой награждаются лучшие художники, дизайнеры и руководители художественных проектов», — поделился Дмитрий Юрьевич.



Также на встрече обсудили трансформацию ежегодного фестиваля «Живописный город» и идею организации всероссийского «Тотального пленэра» в г. Самара с привлечением не только гостей из других городов, но и творческих людей региона и студентов, обучающихся изобразительному искусству.



Участники встречи отметили, что сотрудничество будет продолжено по важным направлениям, таким как сохранение традиционных ценностей, развитие креативных индустрий, поддержка молодых талантов.

Фото: минкульт СО