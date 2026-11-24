С 26 по 29 ноября в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого пройдут соревнования по фигурному катанию на коньках.

I этап Кубка России по синхронному катанию

всероссийские соревнования и всероссийское физкультурное мероприятие «Самарочка»

всероссийское физкультурное мероприятие «Новое поколение», проводимое в новой олимпийской дисциплине фигурного катания - «Синхро-9» (войдет в программу Олимпийских игр 2030 года)

44 команды по классификационным программам 2 и 1 спортивного разряда, кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и синхро-9 представят свои программы в эти дни. Среди участников многократные чемпионы мира среди взрослых - «Парадиз» (Санкт-Петербург), чемпионы мира среди юниоров - «Юность» (Екатеринбург).

Федерацию фигурного катания на коньках Самарской области представят 5 команд: «Жемчужина» (мс), «Жемчужина юниоры» (кмс), «Ангелы» (2-й разряд) из Тольятти, «Элегия» (мс) и «Твинкл Айс» (кмс) из Самары.

Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России по синхронному катанию.

Вход на трибуны Дворца спорта бесплатный при наличии свободных мест.