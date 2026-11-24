20 ноября ежегодно отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В школах города к этой дате проводят классные часы и встречи с представителями прокуратуры. Школьникам рассказывают об их правах и обязанностях, правилах безопасности и ответственности за свои поступки.



«Важно с раннего возраста учить детей разбираться в своих правах и знать, как их защитить. Ребята должны понимать, куда обращаться за помощью и как действовать в сложных ситуациях. Сегодня особенно актуальна тема безопасности в интернете, где дети могут столкнуться с мошенничеством, травлей и другими угрозами. Наша задача — дать им знания и практические советы, которые помогут избежать опасности и защитить себя», – сказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



В самарской школе № 46 совместно с представителями областной и городской прокуратур был проведен урок кибербезопасности. Школьникам объяснили, как защищать личные данные, безопасно пользоваться интернетом и правильно общаться в сети. Также обсудили ответственность за взлом чужих аккаунтов и другие правонарушения. Отдельно поговорили об интернет-мошенничестве и попытках вовлечения подростков в незаконную деятельность, такую как распространение наркотиков и финансовые махинации.



«В интернете дети чаще всего сталкиваются с мошенничеством. Кроме того, их могут пытаться вовлечь в распространение наркотиков в качестве закладчиков или использовать как дропперов — людей, которые передают свои банковские данные для перевода чужих денег. Чтобы защитить себя, нельзя сообщать кому-либо пароли и данные банковских счетов, передавать банковские карты. Если в интернете предлагают подозрительную подработку, следует обсудить это с родителями. При столкновении с подобными ситуациями нужно обращаться в правоохранительные органы лично или через интернет-приемную», – рассказал заместитель прокурора Октябрьского района Вусал Алиев.



Кроме того, 20 ноября жители Самарской области смогут получить бесплатную юридическую консультацию по вопросам защиты прав детей. Горячая линия областного парламента будет работать с 9:00 до 17:00. На вопросы несовершеннолетних, их родителей и опекунов ответят сотрудники Главного управления правового обеспечения и Центра по работе с обращениями граждан. Специалисты проконсультируют по вопросам прав детей, опеки, алиментов и другим вопросам детско-родительских отношений по телефону горячей линии 8 (846) 242-50-93.



Напомним, Всероссийский день правовой помощи детям проводится ежегодно 20 ноября. Дата приурочена к принятию Конвенции ООН о правах ребенка в 1989 году. Координацию акции в России осуществляет Минюст России.