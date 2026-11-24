В России предложили создать «Семейный банк отпусков», чтобы передавать часть отдыха близким. Инициативу делиться оплаченными днями внес депутат Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, такой механизм позволит гражданам передавать часть дней оплачиваемого отдыха супругу, родителям или совершеннолетним детям. Передать дни можно будет по заявлению обоих членов семьи — получатель может их использовать по своему усмотрению,

Передать можно будет дни отпуска сверх обязательных 28 дней в году, а также дополнительные отгулы от работодателя. Передавать отпуск за работу во вредных или опасных условиях нельзя. Если родственники работают в разных компаниях, им смогут выплатить компенсацию за переданные дни деньгами.