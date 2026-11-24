Еврокомиссия предложила ужесточить правила выдачи россиянам туристических виз в рамках 22-го пакета санкций против России.

«В обновлённых рекомендациях предлагается применять весьма строгий подход к выдаче туристических виз гражданам России», — говорится в сообщении ЕК.

Европейским странам рекомендуется не принимать российские паспорта без биометрических данных. Кроме того, на границах ЕС предлагается проводить «тщательную индивидуальную проверку всех российских граждан, желающих въехать в Шенгенскую зону, независимо от того, откуда они прибыли».

Также предписывается проводить собеседования и систематическую проверку отпечатков пальцев по пограничной базе SIS и вносить туда оповещения после решений об отказе во въезде по соображениям госполитики или внутренней безопасности, чтобы предотвратить въезд через другой пограничный пункт, пишет РТ.