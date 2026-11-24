Власти штата Южная Австралия решили ограничить использование ноутбуков и планшетов в начальных классах государственных школ. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

Новые правила начнут действовать в 2027 году и затронут учеников с подготовительного по второй класс. Для школьников с третьего по шестой класс в десяти учебных заведениях на полгода введут еженедельный «день без экранов», при этом предусмотрят исключения по медицинским показаниям.

Одной из целей нововведения власти назвали развитие навыков письма от руки. Для учеников третьих и четвертых классов планируется запустить специальную программу. Кроме того, власти намерены постепенно отказаться от практики использования на уроках личных устройств, не подключенных к системе безопасности министерства образования штата, пишут "Известия".