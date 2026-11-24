Кадровый центр «Работа России» Красноярского района помог Наталье Базан найти себя в новой профессии. Благодаря нацпроекту «Кадры» жители области не только обучаются базовым навыкам, но и расширяют компетенции в соответствии с требованиями времени.



Наталья раньше работала дизайнером, но со временем поняла, что хочет более стабильного пути. Она решила освоить бухгалтерское дело. В апреле 2026 года она обратилась в службу занятости. По направлению службы занятости прошла курс «Бухгалтерский учет с изменениями программы 1С: Бухгалтерия», а затем прошла повышение квалификации по нацпроекту «Кадры» как специалист по работе с нейросетями, потому что для решения современных задач в бухгалтерии это важно.



Обучение было организовано так, что никто не остался один на один с теорией: за каждым учащимся закрепили куратора, который следил за прогрессом и помогал на всех этапах.



Переломным моментом стала ярмарка вакансий, которая прошла в сентябре 2026 года в Кадровом центре «Работа России» Красноярского района. Там Наталья Базан получила приглашение на собеседование от ФКУ ИК-10 на должность бухгалтера. Уже 6 октября она была официально трудоустроена.



«Я попала на ярмарку вакансий, и там мне сразу предложили работу. Я даже не ожидала, что все сложится настолько удачно. Место работы недалеко от дома, что для меня огромный плюс. Коллектив оказался замечательным, дружным и отзывчивым», – поделилась она.



Теперь Наталья делает первые шаги в новой профессии и набирается опыта.

«История Натальи Базан – хороший пример того, что переобучение работает. Человек может кардинально сменить сферу, получить востребованную профессию и найти работу рядом с домом. Главное – желание и готовность учиться новому», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» Самарской области Александр Митюхин.