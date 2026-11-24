В октябре текущего года сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России по Большечерниговскому району при несении службы на территории одного из сельских поселений, остановили для проверки документов автомобиль Hyundai Solaris, за рулём которого находилась 33-летняя местная жительница.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя отсутствовали документы на право управления автомобилем. Сотрудники полиции выявили у женщины явные признаки алкогольного опьянения, отстранили её от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте или проехать в медицинское учреждение. Водитель от данной процедуры отказалась. Задержанную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

При проверке по автоматизированным системам учёта сотрудники полиции установили, что летом текущего года женщина уже привлекалась к административной ответственности по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В ходе опроса 33-летняя безработная женщина пояснила полицейским, что выпила дома пиво, а потом решила в ночное время поехать в гости к подруге в соседнее село, надеясь, что её противоправный поступок окажется незамеченным.

Следственным отделением ОМВД России по Большечерниговскому району в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения), которое расследовано и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.