74% автомобилистов доверяют искусственному интеллекту в навигации, следует из опроса, проведенного 2ГИС накануне премьеры художественного фильма «Дедмобиль». Попробовать беспилотный транспорт хотели бы 62% опрошенных, 69% готовы в ближайшие пять лет рассмотреть покупку умного автомобиля. При этом окончательное решение по навигации водители хотят оставлять за собой.

Исследование провели аналитики 2ГИС в октябре 2026 года методом онлайн-опроса. В нём участвовали более 1000 человек в возрасте от 18 до 55 лет, которые часто передвигаются на автомобиле. 94% из них водят личный автомобиль, 6% — рабочий или служебный.

Большинство россиян доверяют ИИ в навигации, но управление оставили бы за собой

74% автомобилистов оценили уровень доверия искусственному интеллекту в автонавигации на 4-5 баллов по пятибалльной шкале. Такое отношение к ИИ подтверждают и оценки полезности отдельных функций: голосовые подсказки с объяснением маршрута и сложных маневров, подбор маршрута с учётом ситуации и корректировку геопозиции при слабом сигнале GPS высоко оценили 82% респондентов.

При этом полностью передавать решения ИИ готовы не все. Поиск информации о перекрытиях и ДТП ему доверили бы 50% опрошенных, выбор маршрута — 42%. В большинстве навигационных сценариев респонденты чаще предпочитают совместный формат (44%): ИИ предлагает вариант, а человек принимает окончательное решение. Чаще всего доверие к ИИ в навигации зависит от возможности отказаться от рекомендаций или получать их только по запросу — это важно для 46% опрошенных.

Страховка от ошибок важнее автопилота

Самыми полезными умными функциями автомобиля респонденты назвали мониторинг слепых зон (51%) и распознавание дорожных знаков и ограничений скорости (42%). Далее следуют умная парковка и системы активного экстренного торможения (по 34%).

Функции, предполагающие частичную передачу управления, оказались менее востребованы: удержание в полосе выбрали 20%, мониторинг состояния водителя — 19%, функцию активного автопилота — 14%.

Большинство респондентов ни разу не пользовались беспилотным транспортом: 62% хотели бы его попробовать, но полезным для городской жизни беспилотный транспорт считают лишь 21%.

Похожая двойственность — в отношении к поездкам на беспилотном автомобиле. Половина респондентов (50%) говорят, что будут спокойно любоваться видами из окна, но почти столько же (45%) будут следить за дорогой и переживать. Рассмотреть покупку умного автомобиля в ближайшие пять лет готовы 69% респондентов, не станут этого делать 11%.



Поведение беспилотных авто на дороге считают непредсказуемым только 8% опрошенных. Гораздо чаще респонденты называли непредсказуемыми водителей, которые постоянно смотрят в телефон (62%), резко перестраиваются (60%) или игнорируют поворотники (50%).

Тема доверия к беспилотным автомобилям легла и в основу сюжета комедии «Дедмобиль». По сюжету опытный водитель Валера (Юрий Стоянов), потеряв работу, неожиданно становится напарником умного такси с искусственным интеллектом. Чтобы не отпугивать пассажиров отсутствием человека за рулём, машина предлагает Валере притвориться её водителем. Вместе они развозят пассажиров, попадают в забавные ситуации и пытаются найти общий язык. Героям предстоит выяснить, способен ли искусственный интеллект заменить человека за рулём и можно ли доверить ему не только управление автомобилем, но и собственную безопасность.