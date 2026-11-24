Аналитики Ozon fresh и компании «Логика молока» изучили, как менялся спрос на низкокалорийные, белковые и молочные продукты за первые девять месяцев 2026 года.



По данным Ozon fresh, за январь–сентябрь 2026 года в 12 раз вырос интерес к высокобелковым продуктам.Самыми популярными в этой категории оказались: протеиновые коктейли со вкусом клубники, карамели, банана и шоколада, а также высокобелковое безлактозное молоко. Среди других белковых продуктов высокий рост показали протеиновое мороженое (рост в 7 раз) и кисломолочные продукты с высоким содержанием белка (рост в 6,5 раз).



Аналитики «Логики молока» зафиксировали рост спроса и на отдельные молочные продукты брендов компании. В январе–сентябре 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи творожных сырков увеличились в 1,8 раза, до 3,5 тыс. тонн, греческого йогурта — в 1,7 раза, до 11,8 тыс. тонн. Продажи питьевого йогурта выросли в 1,2 раза, до 61 тыс. тонн, а ложкового йогурта с разными вкусами и наполнителями — в 1,1 раза, до 38 тыс. тонн.