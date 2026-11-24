Самарская область заняла первое место среди регионов России по приросту объема льготных микрозаймов, полученных предпринимателями через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на платформе МСП.РФ. За девять месяцев 2026 года бизнес региона оформил 178 займов на общую сумму 661 млн рублей, что на 618 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за три квартала 2026 года малый и средний бизнес страны привлек около 18 млрд рублей микрозаймов в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО) через Цифровую платформу МСП.РФ. Это на 15% больше, чем годом ранее. Финансовую поддержку по средней ставке 8,2% годовых получили около 6 тысяч предпринимателей из 82 регионов.

«Востребованность цифровых форматов взаимодействия государства и бизнеса растет. Это позволяет расширить доступ к различным мерам господдержки и максимально сократить сроки их получения. За три года работы специального сервиса на Цифровой платформе МСП.РФ уже более 19 тысяч предпринимателей получили более 60 млрд рублей льготного микрофинансирования по ставке ниже ключевой. Средняя ставка в этом году составила 8,2% годовых, а в ряде регионов – до 5,2%. Привлеченные средства позволили бизнесу стабильно работать, адаптироваться к меняющимся условиям и наращивать деловую активность», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Комментируя результаты региона, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Анастасия Рыбакова отметила, что доступность льготного финансирования остается одним из ключевых условий устойчивого роста малого и среднего бизнеса. «Мы видим, что бизнес Самарской области активно использует существующие возможности, созданные на уровне региона и на уровне страны. Наша задача – сохранить эту динамику и обеспечить предпринимателям доступ к финансированию на всех этапах развития – от старта до расширения производства», – подчеркнула глава регионального минэкономразвития.

В Самарской области партнером Корпорации МСП является Гарантийный фонд. Институт развития располагается в региональном центре «Мой бизнес» по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. В Тольятти офис ГФСО расположен по адресу: ул. Фрунзе, 14Б, оф.508. Подробнее о финансовых продуктах можно узнать на едином портале господдержки mybiz63.ru или по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63.

Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.