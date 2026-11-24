Члены комитета Совета Федерации по экономической политике предложили создать в каждом регионе единые центры энергосбережения, чтобы те снижали годовые лимиты потребления энергоресурсов и воды для распорядителей и получателей бюджетных средств. Об этом со ссылкой на текст законопроекта, внесенного в Госдуму, пишут «Известия».

Под такими объектами сенаторы подразумевают школы, больницы, детские сады и другие социальные учреждения. Ожидается, что экономия позволит сократить расходы бюджета.

Правительство поддержало законопроект концептуально, указав на необходимость его доработки. Речь идет об уточнении критериев и правовых последствий для таких центров и вопросе расходов на их функционирование.

В проекте, представленном на рассмотрение депутатов, предполагается, что оплачивать работу центров можно будет из средств, которые школы и больницы сэкономили на свете и воде. Однако такое решение противоречит законодательству, потому что достигнутая за счет снижения энергопотребления экономия должна сохраняться за энергокомпаниями.

Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов предположил, что инициатива позволит бюджетным учреждениям и компаниям рациональнее расходовать ресурсы. Однако доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко напомнил, что эффективность таких учреждений зависит от их полномочий и квалифицированных кадров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков добавил, что экономия средств может оказаться весьма условной, а то и привести к большим расходам, если оплата работы центра окажется выше. Кроме того, подчеркнул эксперт, пока непонятно, насколько обязательными будут требования и каковы критерии для их установки.

По его мнению, сама идея экономии электроэнергии в социальных объектах выглядит сомнительной и не отменяет необходимости масштабного строительства новой генерации, пишет Лента.