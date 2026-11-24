25 ноября в 19:00 в МТС Live Холл состоится финал новой лиги Движения «Самарский КВН» — «КВН. Студенты». Участниками решающей игры станут команды из ссузов и вузов Самарской области, которые прошли четвертьфинал и полуфинал и доказали свое право бороться за звание чемпиона сезона.



Лига «КВН. Студенты» объединила молодых, талантливых и амбициозных участников из образовательных организаций региона. На протяжении сезона команды представляли свои учебные заведения.



Финал станет главным событием сезона студенческого КВН Самарской области. Зрителей ждут яркие выступления, новые шутки, музыкальные номера, импровизация и борьба за чемпионский титул. По итогам игры жюри определит победителя первого сезона лиги «КВН. Студенты».



В этот день в финале встретятся команды КВН

«Кипяток» (Поволжский государственный колледж),

«5 этаж» (Колледж СамГТУ),

«Сборная СГКСТД» (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна),

«Сборная Уральска» (Приволжский государственный университет путей сообщения),

«Для души» (Медицинский университет «Реавиз»),

«Гламур» (Самарский государственный технический университет),

«Жигулевский заповедник» (сборная университетов г. Самары),

«Женская сборная СГК» (Самарский государственный колледж),

«Сборная СКСПО» (Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина),

«Вентура» (Самарский государственный технический университет),

«Саня» (Самарский государственный технический университет),

«Парадокс» (Самарский социально-педагогический университет).



Бронирование билетов на финал новой лиги «КВН. Студенты» с 21 ноября доступно по ссылке

www.kvnsamara.ru/.

Лига «КВН. Студенты» — это новая стартовая площадка, открывающаяся при поддержке администрации г.о. Самара. Здесь молодые команды получают уникальную возможность впервые выйти на сцену, проявить себя и сделать первые шаги в КВН. В атмосфере творчества и дружеского соперничества участники обмениваются опытом, открывают новые горизонты и совершенствуют свое мастерство под руководством опытных редакторов, формируя активное студенческое сообщество КВН в Самаре.