Прокуратура Промышленного района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств).

Государственное обвинение доказало, что в декабре 2025 года женщина у дома на проспекте Юных Пионеров передала для доставки своей знакомой водителю-курьеру, не осведомлённому о её намерениях, сумку, в которой находилось наркотическое средство. В тот же день оно было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов у получателя на улице А. Матросова.

Кроме того, в феврале 2026 года подсудимая приобрела, забрав из тайника, запрещенное средство и хранила его при себе, однако вскоре была задержана правоохранителями.

С учётом мнения государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В отношении покупателя уголовное дело выделено в отдельное производство.