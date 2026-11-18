Следственным отделением МО МВД России «Клявлинский» окончено предварительное расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере) в отношении 74-летнего местного жителя.

В августе текущего года к сотрудникам уголовного розыска МО МВД России «Клявлинский» поступила оперативная информация о том, что местный житель может незаконно культивировать растения, содержащие наркотические средства.

Сотрудники уголовного розыска для проверки сведений получили соответствующее разрешение суда и в присутствии понятых осмотрели надворные постройки и домовладение, которые принадлежат местному жителю. В результате оперативного мероприятия, в присутствии понятых, полицейские обнаружили и изъяли пакеты с частями высушенных растений, принадлежащих злоумышленнику.

Проведённым исследованием в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области установлено, что изъятым является маковая солома, массой около 700 граммов.

Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что запрещённые вещества заготавливал и хранил для собственного употребления. В подтверждение своих слов он указал место на приусадебном участке, где вырастил 40 кустов наркосодержащих растений.

По данным оперативников, 74-летний местный житель в прошлом привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.