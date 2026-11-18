В опросе SuperJob приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющие стажерский опыт.



В Самаре доля компаний с действующими программами стажировок составляет 30%. Еще 31% организаций принимает молодых специалистов, не имея формализованной программы. 34% работодателей не принимают стажеров.



Среди тех, кто берет молодежь на стажировку, 46% приглашают в штат более половины стажеров. 31% работодателей делают офер лишь в исключительных случаях, если кандидат произвел сильное впечатление. Оставшиеся компании либо трудоустраивают меньшую часть стажеров (12%), либо не предлагают работу вовсе (11%).



Согласно опросу молодежи, остаться в компании, где проходила стажировка, удалось 52%. Каждому пятому не предложили трудоустройство. Еще 16% получили офер, но отказались от предложения работодателя.



62% респондентов рассматривают стажировку прежде всего как способ получить практические навыки. Для каждого шестого стажировка является способом устроиться на работу в конкретную компанию (16%). Еще 13% опрошенных воспринимают стажировку в первую очередь как возможность определиться с профессией.



Время проведения: 3 сентября — 30 октября 2026 года