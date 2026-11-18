Кембриджский словарь назвал словом 2026 года прилагательное «человеческий». Выбор связан с развитием искусственного интеллекта и растущей необходимостью отличать созданное человеком от сгенерированного нейросетями.

«На протяжении всей истории прилагательное «человеческий» обозначало принадлежность к людям в противопоставление животным и богам (а в последнее время — и машинам)», — говорится на сайте словаря.

Отмечается, что это прилагательное всё чаще используется в выражениях «написанный человеком» и «созданный человеком», подчёркивающих отличие человеческого творчества от результатов работы ИИ, пишет РТ.