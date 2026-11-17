В 2027 году россияне смогут получать больше денег за время болезни. Максимальная выплата по больничному листу увеличится до 7 860 рублей за календарный день. Вырастет и месячный лимит: вместо нынешних 207,5 тыс. рублей он составит 239 тыс. рублей.

На первый взгляд, прибавка выглядит внушительно. Но есть один нюанс: получить максимальную сумму сможет далеко не каждый. Размер выплаты зависит не только от зарплаты, но и от официального дохода за предыдущие два года и общего трудового стажа.

Разберемся, сколько будут платить за больничный в 2027 году и какие условия придется выполнить, чтобы рассчитывать на максимальную компенсацию.

Сколько заплатят в 2027 году?

По информации Социального фонда России (СФР), максимальная выплата за один день больничного в 2027 году достигнет 7 860 рублей.

Изменится и предельная сумма за полный календарный месяц. Если сейчас она составляет 207,5 тыс. рублей, то в 2027 году вырастет до 239 тыс. рублей. Разница — 31,5 тыс. рублей.

Рост связан с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов. Именно она влияет на максимальный заработок, который учитывается при расчете пособия.

Получается, что при высокой официальной зарплате сотрудник сможет компенсировать большую часть привычного дохода. Правда, для этого придется заранее выполнить несколько условий, пишет БанкБлог.

От чего зависит выплата?

Размер больничного рассчитывается не по зарплате, которую сотрудник получает непосредственно перед болезнью. СФР учитывает официальный заработок за два предыдущих календарных года.

Например, для больничного, открытого в 2027 году, расчетными будут 2025 и 2026 годы. Чем выше официальный доход за этот период, тем больше потенциальная выплата, но только в пределах установленных государством лимитов.

Есть и второй важный фактор — страховой стаж. Именно он определяет, какую часть среднего заработка получит заболевший сотрудник:

От 8 лет — 100% среднего заработка.

От 5 до 8 лет — 80%.

Менее 5 лет — 60%.

Таким образом, даже высокая зарплата сама по себе не гарантирует максимальную компенсацию. Если стаж меньше восьми лет, пособие будет ниже.

Какая зарплата нужна для максимального больничного?

Чтобы получать максимальные выплаты, недостаточно просто иметь высокую зарплату в текущем году. Важен официальный доход за оба расчетных года.

Хороший пример — условия для максимального больничного в 2026 году. По разъяснениям профессора Финансового университета Александра Сафонова, для этого официальный заработок должен составлять не менее 2 225 000 рублей за 2024 год и 2 759 000 рублей за 2025 год.

В пересчете на месяцы это примерно 185 400 и 230 000 рублей соответственно.

При этом страховой стаж должен составлять не менее восьми лет. Только при соблюдении обоих условий сотрудник сможет претендовать на максимальные 6 827,4 рубля за день больничного в 2026 году.

Для 2027 года расчетные годы уже другие, поэтому ориентироваться исключительно на зарплатные пороги 2024–2025 годов не стоит.

Стоит ли рассчитывать на 7 860 рублей?

Не совсем. Указанные 7 860 рублей — это максимальная планка, а не гарантированная выплата для каждого работающего россиянина.

Если человек получает официально 60–80 тыс. рублей, его пособие будет рассчитываться исходя из фактического заработка, а не по верхнему лимиту. Аналогично повлияет и небольшой страховой стаж.

Поэтому увеличение максимального больничного в первую очередь выгодно сотрудникам с высокими официальными доходами и продолжительным стажем.

Итоги

В 2027 году максимальная выплата по больничному листу вырастет до 7 860 рублей за день, а предельное пособие за полный календарный месяц достигнет 239 тыс. рублей. Прирост месячного лимита составит 31,5 тыс. рублей.

Однако рассчитывать на такие суммы смогут далеко не все. Для максимальной выплаты необходимы высокий официальный заработок за два предыдущих года и страховой стаж от восьми лет.

Главный вывод простой: размер больничного зависит не от того, сколько сотрудник зарабатывает сегодня, а от того, сколько он официально получал раньше. Поэтому высокая зарплата без соответствующего страхового стажа или достаточного дохода за расчетный период не поможет получить максимальную компенсацию.