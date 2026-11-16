Минпросвещения ответило на удаление строк из стиха Пушкина в учебнике: произведения русских классиков должны изучаться без сокращений

Произведения русских классиков должны изучаться в школах без сокращений, заявили в Минпросвещения России на фоне сообщений об исключении строфы из стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике для третьего класса, передает РБК.

Речь идет об учебнике из серии «Литературное чтение. 1–4-й классы», включенной в федеральную рабочую программу начального общего образования и выпущенной в 2023 году издательством «Просвещение». Там стихотворение Пушкина «Зимний вечер» опубликовано без строфы со словами «...выпьем с горя; где же кружка?». Стихотворение приведено в сокращенном виде — соответствующая пометка стоит под названием.

В издательстве объяснили РБК сокращение требованиями к содержанию учебных материалов. Там сослались на требования по отсутствию в учебниках информации, побуждающей к употреблению алкоголя, а также на закон о защите детей от вредной информации.

Минпросвещения поддержало позицию советника президента Елены Ямпольской, согласно которой в новые государственные учебники литературы для пятых классов «Зимний вечер» войдет в полном объеме.

Пушкин написал «Зимний вечер» в 1825 году, находясь в ссылке в имении Михайловское в Псковской губернии. Стихотворение обращено к его няне Арине Родионовне. Впервые произведение было опубликовано в 1829 году.