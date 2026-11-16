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Сызранский инклюзивный театр «ТИГР» на всероссийском уровне: зал аплодировал стоя!
Сызранский  инклюзивный театр «ТИГР» представил вторую часть форум-спектакля «Чувства» на V Всероссийском форуме «Жить и воспитываться в семье»
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Сызранский  инклюзивный театр «ТИГР» представил вторую часть форум-спектакля «Чувства» на V Всероссийском форуме «Жить и воспитываться в семье»

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Сызранский инклюзивный театр «ТИГР» на всероссийском уровне: зал аплодировал стоя!

По приглашению Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой инклюзивный театр «ТИГР» представил вторую часть форум-спектакля «Чувства» (режиссёр Евгения Землянцева) – о взаимоотношениях детей и родителей – на V Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье».

Форум – площадка главного разговора о поддержке семьи. Традиционно он объединяет Уполномоченных по правам ребёнка, представителей органов власти, некоммерческих организаций, профильных специалистов, экспертов в сфере защиты детства и волонтёров со всех регионов страны. Одной из частей программы стали выступления социальных театров – на сцену также вышли коллеги из Оренбурга и Самары.

«Выступление нашло живой отклик: активное обсуждение в рамках спектакля, искренние эмоции, а в финале – зрители аплодировали стоя, и из зала звучало «Браво!». Вся команда получила непередаваемые эмоции! О таком приёме мечтает каждый артист – и мы его получили.
Общественная организация «Сила воли» искренне благодарит аппарат Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка и Уполномоченного по правам ребёнка в Самарской области Юлию Николаеву, Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и всех организаторов за предоставленную возможность и высочайший уровень проведения мероприятия!

Отдельные слова благодарности Главе г.о. Сызрань Андрею Советкину за предоставление транспорта для поездки и другу организации, заместителю Главы города по социальным вопросам Татьяне Журкиной за постоянную поддержку – она лично приехала на мероприятие, чтобы поддержать ребят. Для «ТИГРа» это не просто выступление, а подтверждение, что эта работа важна на самом высоком уровне!», - делятся участники коллектива.

Спектакль подготовлен в рамках проекта «Цикл форум-спектаклей "Чувства"», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Сызрань

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