В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в актовом зале Сызранского ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие.

На мероприятии присутствовали Глава г.о. Сызрань Андрей Советкин, Председатель Думы г.о. Сызрань Сергей Митко, советник Главы г.о. Сызрань Рамиль Байгулов, Сызранский транспортный прокурор старший советник юстиции Александр Кудряшов, члены Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте, председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев, личный состав и ветераны транспортной полиции.

Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте поздравило собравшихся с профессиональным праздником и поблагодарило сотрудников за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших сотрудников и ушедших из жизни ветеранов.

В ходе мероприятия присвоены первые и очередные специальные звания, а наиболее отличившимся сотрудникам Сызранского линейного отдела вручены ведомственные награды и благодарности.

Приглашённые гости также выступили с поздравительными словами в адрес сотрудников полиции и отметили их эффективную работу по охране правопорядка и обеспечению безопасности граждан на объектах транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте