Семеро самарцев подозреваются в мошенничестве при получении выплат по инвалидности

Следователем следственного отдела по Октябрьскому району Самары возбуждены уголовные дела в отношении семи местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По данным следствия, в разный период времени, начиная с 2013 года, фигуранты обратились в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставив фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у них инвалидности. На основании указанных документов подозреваемым выплачены денежные средства на общую сумму около 10 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.