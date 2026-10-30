В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав граждан, проживающих в аварийном доме

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", по факту нарушения жилищных прав граждан, проживающих в аварийном доме.

Предварительно установлено, что жилой дом по улице Гастелло города Самары, 1938 года постройки, признан аварийным в связи с его техническим состоянием. Однако до настоящего времени уполномоченные должностные лица мер по расселению граждан не приняли.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление и фиксацию всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО