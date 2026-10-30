В Богатовском районе молодежный кластер «#НеДома» запускает новое видеошоу о судьбах земляков

В июне на базе Районного дома культуры открылся молодежный мини-кластер «#НеДома», созданный в рамках региональной программы «Культурные люди».

Пространство объединило творческую лабораторию, музыкальную зону, студию звукозаписи, коворкинг и медиацентр.

Сегодня главная точка притяжения кластера — новое видеошоу «Честный разговор».

В команде — только молодежь. Они сами пишут сценарии, выставляют свет, снимают и монтируют. В центре внимания — приглашенные взрослые гости: жители Богатовского района. Молодые ведущие задают им вопросы о поиске себя, первых заработках, крутых виражах судьбы и решениях, которые навсегда изменили их жизнь.

Это неформальный диалог поколений о реальном становлении личности. Главная польза проекта — профориентация самих ребят и медиа-сохранение живой истории Богатовского района.

В студии уже родилась своя традиция: в конце каждой беседы приглашенный гость получает памятный подарок с фирменным логотипом «ДисКУРС».

Студия «ДисКУРС», созданная на базе кластера, уже стала полноценной контент-лабораторией. Ребята не только снимают шоу, но и освещают события района, примеряя на себя роли журналистов, операторов, копирайтеров и ведущих. Плодами их летней работы в медиацентре стала фотовыставка «Богатовский район: фокус на лучшее». А в студии звукозаписи каждый желающий уже может записать профессиональный трек, подкаст или стихотворение.

«У нас собралась классная команда, где каждый знает свое дело и горит процессом. Мы очень рады, что нас объединил мини-кластер, и теперь мы делаем что-то по-настоящему важное для нашего района» — делятся ведущие первого выпуска Алина Шитова и Ульяна Конькова.

Новые пространства создаются в рамках региональной программы «Культурные люди», инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

Фото: минкульт СО