В Самаре открылась выставка «Легенды на колёсах» от Детской школы искусств имени А.Я. Басс

28 октября Детская школа искусств имени А.Я. Басс представила в художественной мастерской «В лавке у Шабаева» (ул. Куйбышева, 81) кураторский выставочный проект «Легенды на колёсах», раскрывающий историю автомобилестроения через художественное творчество учащихся и педагогов. Тематика работ охватывает автомобили разных эпох — от элегантных ретромоделей до культовых машин, ставших культурными символами своего времени.



«Идея этой выставки родилась у двух замечательных творческих людей — это Елизавета Вольфовна Сморкалова с коллективом ее школы и Станислав Игоревич Шерман, настоящий сподвижник и популяризатор автомобильного искусства, дизайна, истории. Такие проекты объединяют поколения, вдохновляют детей и дают новую жизнь культурным традициям нашего города. Напомню, что коллектив Детской школы искусств имени А.Я. Басс в этом году стал победителем конкурса «Лучшая школа искусств Приволжского федерального округа» и скоро отправится в Москву на общероссийский финал, в котором всего восемь школ будут представлять все федеральные округа нашей страны», – отметила заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.



Учащиеся школы создавали работы не только в Самаре, но и вместе с преподавателями ездили в Тольятти на фестиваль «Транспортный цех», где работали над этюдами и графическими рисунками, вошедшими в экспозицию. Через художественные образы авторы передали не только технические особенности автомобилей, но и атмосферу соответствующих исторических периодов, подчеркивая роль автомобиля как феномена культуры и дизайна. Реализация выставки проходит при поддержке АНО «Автобиография» в лице Станислава Шермана. Куратор проекта — преподаватель ДШИ им. А.Я. Басс Виктория Зубкова.



«Особенно ценно, что эта экспозиция проходит в здании, которое является памятником архитектуры — Доме Шабаева. Долгие годы он нуждался в обновлении, а сегодня здесь кипит творческая энергия: проходят выставки, занимаются дети. Это прекрасный пример того, как история оживает не только на полотнах, но и в самом пространстве города», – сказал председатель Думы городского округа Самара Сергей Рязанов.



До конца ноября жители и гости Самары смогут посмотреть живописные и графические работы учащихся отделения изобразительного искусства, а также произведения преподавателей школы по адресу: ул. Куйбышева, 81, «В лавке у Шабаева». Вход свободный. 0+

Фото: пресс-служба администрации Самары