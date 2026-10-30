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«Земский фельдшер»: в подразделении Красноярской ЦРБ работает молодой фельдшер

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Молодой специалист Дарья Бурова трудоустроилась в подразделение Красноярской центральной районной больницы в деревне Висловка.

Молодой специалист Дарья Бурова трудоустроилась в подразделение Красноярской центральной районной больницы в деревне Висловка. Специалист получила поддержку благодаря программе «Земский доктор/фельдшер» - единовременную выплату в размере 750 тысяч рублей.

Она родом из поселка Светлое Поле Красноярского района. В 2022 году окончила Самарский медицинский колледж имени Н. Ляпиной по специальности «акушерское дело». Работая в кардиодиспансере, получила ценный опыт в послеродовом отделении.

Но специалист решила вернутся на малую родину. В январе этого года она трудоустроилась в новый ФАП в деревне Висловка. По её словам, местные жители встретили открытие медпункта и появление специалиста с большой радостью.

«Все очень радовались, что наконец-то можно обращаться за помощью сюда, рядом с домом. Мне уже проще — я познакомилась со всеми, уже знаю, какие хронические заболевания у человека, какое специфическое лечение ему нужно», — отметила фельдшер.

Опыт, полученный в роддоме кардиодиспансера, оказался незаменим в условиях сельской медицины.

«Знания очень пригождаются. Я делаю патронажи детей и уже понимаю, что нужно для новорожденного. Часто спрашивают советы по грудному вскармливанию — что можно кушать после родов, что нельзя. Кроме того, в кардиоцентре я работала в основном с женщинами с сердечной патологией. Это помогает, когда ко мне обращаются с давлением и головными болями», — отметила Дарья Бурова.

Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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