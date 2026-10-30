В Самарской области прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов «Пилоты будущего». Движение Первых совместно с Федерацией гонок дронов России собрали более 100 участников со всей губернии. Победители представят регион на большом финале в Москве, чтобы побороться за звание абсолютного чемпиона.

Проект играет ключевую роль в профессиональной ориентации подрастающего поколения и направлен на формирование у детей и молодёжи практических навыков пилотирования беспилотных воздушных судов, популяризацию технических дисциплин и развитие актуального вида спорта – гонки дронов.

«Флагманский проект Движения Первых «Пилоты будущего» направлен на формирование у молодёжи востребованных навыков в сфере беспилотных летательных систем. Он вносит значимый вклад в подготовку будущих профессионалов, способных создавать беспилотники и управлять ими в реальных условиях. Чемпионат масштабируется с каждым годом, и в этом году мы получили порядка 55 тысяч заявок от ребят со всей России. Уверен, участники региональных этапов освоят новые знания и навыки, получат яркие эмоции от соревнований и станут на шаг ближе ко всероссийскому финалу», – отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

Региональный этап чемпионата – важнейший рубеж перед финальным испытанием, во время которого участники доказывают своё мастерство. Победители представят свои регионы на большом финале в Москве. Чтобы стать абсолютным победителем, ребята должны будут продемонстрировать высокий уровень подготовки пилотирования и волю к победе.

«Чемпионат реализуется третий год, и в этот раз мы собрали более 100 участников со всей Самарской области. С каждым годом мы совершенствуем соревнования: приобретаем новое оборудование, обучаемся сами. В этом году закуплена новая профессиональная техника, за которой ребята могут почувствовать себя настоящими профессионалами», – заместитель председателя Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области по проектной деятельности Александра Шилина.

Региональные этапы по всей России организуются в очном формате

и включают три последовательные дисциплины, проверяющие как теоретические знания, так и реальные навыки пилотирования. Так, на этапе «Теоретическое тестирование» участники должны ответить на 50 вопросов, продемонстрировав знания в области устройства БПЛА, принципов их работы, правил эксплуатации

и техники безопасности. Затем, проходя испытание «Технический симулятор – гонки беспилотных воздушных судов», юные пилоты показывают навыки виртуального пилотирования в специализированной среде «Квадросим». На заключительном этапе, «Класс 75 мм», каждый участник должен успешно завершить гонку на скорость и точность управления, пилотируя реальными дронами на специально оборудованной трассе.

Основным партнёром мероприятия выступила Федерация гонок дронов Самарской области. Директор федерации Арсен Джалилов отметил значимость события для подготовки инженерных кадров:

«Мероприятие очень важное, потому что оно популяризирует и развивает технологическое направление, которое сейчас необходимо для кадрового потенциала всей нашей страны. Наша главная задача: вовлечь школьников, зажечь в них интерес к беспилотному спорту. Ведь именно они — будущие специалисты, которые будут развивать эту сферу и становиться профессионалами», – сказал Арсен Джалилов.

Участник соревнований Святогор Солкин, который принимает участие в чемпионате третий год подряд, поделился своими впечатлениями и планами на будущее: «Занимаюсь беспилотным спортом уже около шести лет. Больше всего мне нравится ощущение полёта, а на чемпионате я могу отточить свою технику. Плюс здесь развиваются конструкторские навыки — в будущем я хочу поступать на инженера в вуз. Участие в чемпионате — это отличный шаг к моей мечте».

Помимо напряжённых соревнований, для гостей и участников работали интерактивные площадки. Все желающие могли сыграть в «дрон-баскетбол», получить навыки сборки и разборки прототипа дрона, а также посетить выставку беспилотных летательных аппаратов. На стенде Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП» можно было познакомиться с робособакой, которая развлекала всех гостей трюками.

По итогам регионального этапа сформирован общий протокол, итоги будут подведены позже. Участники, занявшие с 1-го по 5-е место в каждом субъекте РФ, получат путёвки в финальный этап чемпионата, который состоится в очном формате с 17 по 22 ноября 2026 года в Москве.

Развитие беспилотных авиационных систем – один из ключевых технологических приоритетов нашей страны. Участие в соревнованиях по инновационному направлению даёт молодёжи уникальный шанс не просто прикоснуться к передовым технологиям и освоить их применение на практике, но и определиться с будущей профессией.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за её пределами.

Участниками Движения Первых являются более 16 млн человек. Свыше 55 тысяч первичных отделений Движения Первых работают на регулярной основе на базе школ колледжей и вузов в 89 регионах России. Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодёжи во внеучебное время. Среди участников – более 13 миллионов обучающихся, а свыше 2 миллионов человек выполняют роль наставников.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодёжью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях развития единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодёжи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Проекты Движения Первых реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» (федеральные проекты «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» и «Россия – страна возможностей»). Движение организует 26 федеральных проектов и более 1100 региональных инициатив. Среди них: Всероссийский проект «Звучи», Всероссийский проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Литературный марафон», Всероссийский проект «Походы Первых – больше, чем путешествие», Всероссийский проект «Первый студенческий», Всероссийский проект «Юннаты первых», Всероссийский проект «МедиаПритяжение», Всероссийский проект «Благо твори», Всероссийский проект «Первая помощь», Физкультурное мероприятие «Всероссийский проект «Вызов Первых», Всероссийский проект «Первые в профессии», Всероссийский проект - фестиваль «Российская школьная весна», Всероссийский проект «Первые в науке, Международный фестиваль детства и юности «Фестиваль Движения Первых», тематические смены в федеральных детских центрах и региональных организациях отдыха детей и их оздоровления, Всероссийская программа

«Мы – граждане России!», образовательно-туристские программы «Университетские смены», комплекс мероприятий по международной деятельности, конкурс лучших проектов для детей и молодежи «Конкурс первичных отделений Движения Первых», комплекс мероприятий, направленный на развитие семейного сообщества Движения Первых «Родные – Любимые», Всероссийский проект «КВН.Первые», комплекс мероприятий по поддержке детей из социально уязвимых категорий, комплекс мероприятий, проводимых с целью увеличения эффективности проектов и поддержания достигнутого результата федерального проекта, а также грантовый конкурс Движения Первых и Всероссийский конкурс «Большая перемена».

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области