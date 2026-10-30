Детская картинная галерея: программа «Ночь искусств» - 2026

3 ноября

14.00-15.00 Квест для детей по особняку Клодта «Загадки архитектора» 8+

Билет: 350 руб., предварительная продажа билетов на сайте музея

Отправляемся на поиски семейной реликвии! Карта, нарисованная мальчишками 100 лет назад, поможет нам в этом! Юным исследователям предстоит изучить залы и интерьеры особняка, разгадать подсказки и найти тайник.

18.00-19.45 Авторская экскурсия А. Житкова «По музею при свечах» 14+

Билет: 800 руб., предварительная продажа билетов на сайте музея

Вечерняя экскурсия в темноте при свечах по одному из самых красивых особняков Самары - особняку купца Клодта.

4 ноября

10.00-18.00 Бесплатное посещение выставки «Куйбышев. Время молодых» 6+

Экспозиция посвящена жизни нашего города в 1960-х - начале 80-х годов: мода, детские игрушки, яркие городские события и явления этого времени.

12.00-13.00 Мастер-класс для детей «Птицы Самарского края» 7+

Билет: 400 руб., по предварительной записи по телефону 332-43-98

Нарисуем птиц, которых мы можем встретить в Самарской области. Работаем гуашью за мольбертами.

13.00-14.00 Сборная экскурсия «Особняк Клодта» 12+

Билет: 200 руб., по предварительной записи по телефону 332-43-98

Экскурсия по залам особняка познакомит с историей создания дома и ее первого хозяина – купца второй гильдии Ивана Андреевича Те-Клодта, его семьей, с интерьером дома, секретами его устройства, сохранившимися печами и камином.

14.00-15.00 Мастер-класс для детей «Мой любимый город» 8+

Билет: 400 руб., по предварительной записи по телефону 332-43-98

Создадим панно в технике коллаж, используя тонированную бумагу и масляную пастель.

15.00-16.00 Кураторская экскурсия по выставке «Куйбышев. Время молодых» 12+

Билет: 200 руб., по предварительной записи по телефону 332-43-98

Экскурсия куратора выставки, зам. директора ДКГ Анастасии Владимировны Кузнецовой по выставке, посвященной жизни нашего города в 1960-х - начале 80-х годов: мода, детские игрушки, яркие городские события и явления этого времени.

16.00-16.45 Мастер-класс для детей «Рисование песком» 6+

Билет: 300 руб., по предварительной записи по телефону 332-43-98

Рисование песком на световых столах в темноте подвала особняка Клодта на тему «Мотивы и образы из истории русского искусства».

Фото: пресс-служба Музея