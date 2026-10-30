На стройплощадке нового комплекса «Самара Космическая» готовят конструкции для будущего купола

В Самаре на проспекте Ленина продолжается строительство нового корпуса музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» с планетарием. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 70%. Сейчас работы сосредоточены на возведении надземной части здания и подготовке конструкций для устройства купола планетария.

Подземная часть здания готова на 95%. Здесь предусмотрены экспозиционные пространства, конференц-зал, кафе и гардеробная. Основные бетонные работы завершены, выполнены гидроизоляция и утепление конструкций.

В правой части здания строители армируют стены и колонны второго этажа. Первый этаж полностью возведён, перекрытие над ним забетонировано. В левой части продолжается устройство конструкций первого этажа: часть из них уже забетонирована. Также ведётся подготовка лестничных маршей и пространства для фигурной лестницы.

Отдельное внимание уделяется подготовке конструкций для купола планетария. На площадке готово основание для установки маятника Фуко. Кроме того, строители готовят опорную стену, которая будет переходить в сферическую конструкцию и служить основанием для купола. Для подъёма и перемещения строительных материалов, а также монтажа конструкций на следующих этапах строительства рядом с площадкой готовят к установке башенный кран.

Напомним, что проектом предусмотрено строительство корпуса планетария с двумя подземными и тремя надземными этажами. В нём разместятся звёздный зал планетария на 224 зрителя с горизонтальным куполом, конференц-зал на 100 человек, студия для изучения космонавтики и астрономии, фондохранилище и выставочные пространства. Также предусмотрены эксплуатируемая кровля и астроплощадка для открытых наблюдений.

Фото: Министерство строительства Самарской области