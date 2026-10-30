Центр «Мой бизнес» Самарской области и компания «Новаторикс» подписали соглашение о сотрудничестве

Региональный центр «Мой бизнес» Самарской области и компания «Новаторикс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационной поддержки предпринимателей и развития ИИ-консультанта для бизнеса. Подписание состоялось на форуме «Дни креативной экономики» в Санкт-Петербурге.

«Подписание соглашения — важный шаг в развитии единой цифровой экосистемы поддержки предпринимательства. Искусственный интеллект сегодня перестает быть просто модной технологией и становится реальным рабочим инструментом, который экономит самый ценный ресурс бизнеса — время. С помощью сервиса предприниматели могут получать понятные ответы на практические вопросы — от работы с маркетплейсами до мер государственной поддержки. Важно, чтобы обратная связь от предпринимателей становилась основой для совершенствования мер поддержки», — прокомментировала Лариса Названова, руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области.

ИИ-консультант «Новаторикс» разрабатывался по поручению Минэкономразвития России, чтобы упростить для бизнеса поиск и подбор мер государственной поддержки, сократить временные затраты на получение необходимой информации, повысить доступность инструментов развития и создать дополнительные возможности для привлечения финансирования.

С помощью сервиса предприниматели, продавцы маркетплейсов, владельцы пунктов выдачи заказов могут не только разобраться в вопросах платформенной экономики, но и подобрать подходящие региональные и федеральные меры поддержки под свои задачи, а также узнать о доступных программах и инструментах развития. Цифровой виджет «Новаторикс» вскоре появится на сайте регионального центра «Мой бизнес» mybiz63.ru.

Одно из ключевых достоинств — собственная верифицированная база знаний. В отличие от обычных ИИ-сервисов, которые ищут ответы в интернете, «Новаторикс» опирается только на проверенные и актуальные данные. Это позволяет минимизировать риск получения некорректной информации и обеспечивает пользователям достоверные консультации.

Расширение сотрудничества проекта «Новаторикс» с региональными центрами «Мой бизнес» по всей стране является значимым этапом развития единой цифровой инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Интеграция технологий искусственного интеллекта в деятельность центров позволит повысить доступность информационно-консультационных услуг, сократить временные затраты бизнеса на получение необходимой информации и обеспечить дополнительные инструменты анализа потребностей предпринимательского сообщества.

фото - Минэкономразвития России