Вячеслав Федорищев принял участие в стратегической сессии по реализации нацпроектов технологического лидерства

Сегодня в качестве председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» принял участие в стратегической сессии, сообщил Вячеслав Федорищев.

"Она была посвящена реализации национальных проектов технологического лидерства. В их числе: «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Заседание провел Председатель Правительства России Михаил Владимирович Мишустин.

Все обозначенные направления вносят существенный вклад в рост экономики и качества жизни людей. В сегодняшних условиях критически важны новые мощности и современное оборудование. При этом нужно и дальше создавать собственные технологии. Это мы обсуждали на последнем заседании комиссии Госсовета. Нам необходимо выполнить поставленные Президентом страны цели по обеспечению независимости нашей страны в критически значимых областях.

Большой вклад в достижение поставленной цели вносит Самарская область. К примеру, наш регион является лидером по использованию агродронов, большая часть которых разработаны и созданы у нас. С их помощью в этом году обработано более 292 тысяч гектаров полей. Именно у нас формируется система работы с беспилотными решениями – от разработки, испытаний, серийного производства и совершенствования технологий до оказания услуг хозяйствам и поддержки приобретения оборудования. Мы готовы делиться своим опытом", - подчеркнул глава региона в МАКС.

Фото: скриншот видео