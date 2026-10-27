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Практики региона по поддержке социального бизнеса и СОНКО - в  числе лучших в стране

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Самарская область вошла в топ-5 регионов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства по итогам 2025 года

Самарская область вошла в топ-5 регионов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства по итогам 2025 года. В ежегодном рейтинге Минэкономразвития России регион занял 5-е место, улучшив свой результат по сравнению с прошлым годом - по итогам 2024 года регион занимал 6 место. 
Такой механизм позволяет отслеживать динамику развития негосударственного сектора в социальной сфере, а также стимулирует субъекты к внедрению эффективных мер поддержки. Работа региональных команд оценивалась по ряду показателей, среди которых поддержка СОНКО и социального предпринимательства, а также охват населения социальными проектами. «Для Самарской области поддержка социальных инициатив — это важный инструмент решения социальных задач. За позицией региона в профильном рейтинге стоит труд более 17 тысяч работников социально-ориентированных НКО и 187 социальных предприятий. Мы продолжим создавать условия для того, чтобы проекты инициативных команд получали всю необходимую поддержку», — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Поддержку социально-ориентированных НКО губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев определил как один из приоритетов социально-экономического развития региона. 
По данным на 2025 год, в Самарской области зарегистрировано 4574 некоммерческие организации, из них 74% имеют статус социально ориентированных. Каждая пятая СОНКО в регионе хотя бы раз получала поддержку. К деятельности организаций привлечено более 20 тысяч волонтеров. В секторе социального предпринимательства сегодня занято 187 региональных компаний: 37 получили этот статус впервые, 150 — повторно. Деятельность большинства из этих предприятий направлена на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем.
Благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» в регионе реализуются специальные инструменты поддержки социального бизнеса. Предпринимателям доступны консультационные и образовательные услуги, а также льготные микрозаймы ГФСО по ставке 6,5%. Кроме того, представители этой категории бизнеса могут воспользоваться помощью в поиске сотрудников в рамках совместной программы с платформой hh.ru.
Проконсультироваться и подать заявку на получение услуг, а также оформить статус социального предприятия можно в центрах «Мой бизнес» или на едином портале mybiz63.ru.

Теги: Самара

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