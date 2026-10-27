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В регионе растет число предприятий в сфере общепита
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В регионе растет число предприятий в сфере общепита

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В Самарской области продолжает расти число малых и средних предприятий в сфере общественного питания. Сегодня в секторе общепита работают более 3 700 организаций - это на 7% больше, чем годом ранее. 

В Самарской области продолжает расти число малых и средних предприятий в сфере общественного питания. Сегодня в секторе общепита работают более 3 700 организаций - это на 7% больше, чем годом ранее. 
«Сфера общественного питания показывает устойчивую динамику развития. Мы видим не только количественное увеличение числа компаний, но и качественную трансформацию отрасли: развивается сервис, появляются новые форматы, — рассказал заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Наша задача — создавать условия, при которых предприниматели смогут не только открыть свое дело, но и уверенно развивать его. Для этого в Самарской области доступны инструменты финансовой, консультационной и образовательной поддержки, которые предоставляются в центрах «Мой бизнес».
Позитивная динамика соответствует общероссийскому тренду. Согласно информации Корпорации МСП, в целом по стране число малых и средних предприятий в сфере общественного питания за год выросло на 8% и превысило 203 тысячи компаний. 
«За год прирост составил более 8%, за три года составил около 20%, а за пять лет — более 30%. Предприниматели активно используют меры господдержки для развития своего бизнеса. С начала текущего года они привлекли 10,2 млрд рублей в рамках Национальной гарантийной системы. Это в 1,6 раза больше, чем год назад. Причем каждый пятый кредит получен под наши «зонтичные» поручительства», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Аналитика Корпорации МСП показывает, что параллельно с увеличением количества малый и средних предприятий общественного питания, меняется структура отрасли. На ее трансформацию влияет изменение потребительского поведения, которое фактически формирует новые тренды в бизнесе. За последний год заметный прирост, на 24%, зафиксирован среди компаний, занимающихся кейтерингом. На 21% увеличилось число малых и средних предприятий в сфере еды навынос. При этом число ресторанов и кафе с полным обслуживанием выросло только на 16%. 
Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области. Им доступны инструменты льготного кредитования, консультационные и образовательные мероприятия, помощь со сбытом продукции. Всю информацию по доступным мерам поддержки можно узнать на портале mybiz63.ru и по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63. Эта работа ведется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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