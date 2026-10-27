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Самарская область - в числе регионов-лидеров роста по внедрению  комфортных условий ведения бизнеса

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк принял участие в IV Съезде региональных министров экономики.

Заместитель председателя Правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк принял участие в IV Съезде региональных министров экономики. Организатором выступил Минэкономразвития России. В мероприятии участвовали представители всех 89 субъектов страны.

Ключевой темой обсуждения стал запуск нового инвестиционного цикла и роль регионов в восстановлении устойчивого экономического роста. Как отметил Министр экономического развития России Максим Решетников, успех структурных изменений зависит от того, насколько точно федеральные меры будут адаптированы на местах.

«Одна из главных задач сегодня — запуск нового инвестиционного цикла, где у регионов ключевая роль. Важно оценивать окупаемость проектов и способность компаний выполнять обязательства при текущих условиях финансирования», — подчеркнул Максим Решетников.

В рамках съезда были подведены итоги внедрения национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Самарская область продемонстрировала значительную положительную динамику, поднявшись на 18 позиций по совокупности 24 показателей и войдя в группу «регионов-лидеров роста». 

«Мы видим, что выбранный вектор на снижение административного давления и сокращение сроков разрешительных процедур дает конкретные результаты. Продолжим работу по формированию лучших условий для бизнеса, по созданию готовой инфраструктуры для инвесторов. Наша задача — совместно с федеральным центром обеспечить дальнейшее развитие инвестиционной среды и внедрение новых технологий», — отметил Павел Финк.

Работа по привлечению инвестиций в регион ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». 

 

Фото: Минэкономразвития России

Теги: Самара

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