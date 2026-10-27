Со 2 по 9 ноября меняется расписание электричек Сызрань – Самара – Кинель

В связи с проведением Куйбышевской железной дорогой ремонтных работ на перегоне Чапаевск – Звезда со 2 по 9 ноября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов.



Часть электричек на направлении Самара – Сызрань временно отменят. Помимо отмены, несколько электричек поедут по измененному маршруту. Также в период проведения ремонтных работ запланировано использовать два состава электропоездов ЭП2ДМ на участке Самара – Похвистнево.



С точным расписанием пригородных электропоездов можно ознакомиться на сайте АО «Самарская ППК»: https://samppk.ru/all-news/izmeneniya-v-raspisanii/v-svyazi-s-provedeniem-kuybyshevskoy-zheleznoy-do....