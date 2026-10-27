В регионе обсудили новые подходы к обороту сельхозземель и муниципальному контролю

Я нашел ошибку
Главные новости:
4 ноября в Самаре состоится Крестный ход, посвященный Дню народного единства. В связи с этим с 11:00 до 13:00 в историческом центре города будет ограничено движение транспорта.
Изменится схема движения транспорта в Самаре на время Крестного хода, посвященного Дню народного единства
В Самарском государственном медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1. Учреждение основано 26 октября 1931 года.
Самарская стоматологическая поликлиника №1 отметила 95-летие
С 19 по 26 октября в городе Елец Липецкой области проходил Кубок России по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 40 регионов России.
Мария Семагина из Самарской области стала второй на Кубке России по пауэрлифтингу
Самарская область вошла в топ-5 регионов России по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства по итогам 2025 года
Практики региона по поддержке социального бизнеса и СОНКО - в  числе лучших в стране
Голосование организовано в официальной группе УФСИН России по Самарской области во «ВКонтакте».
Стартовало интернет-голосование конкурса «Мисс УИС - 2026»
Лихорадку Зика обнаружили в сентябре у женщины, вернувшейся с Бали в Москву.
В РФ выявлен завозной случай лихорадки Зика
С 27 по 29 октября в Самаре проходит окружной семинар «ШУМ.Регионы» от Центра развития молодёжных медиа «ШУМ», организованный в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
100 молодых медиаспециалистов из регионов ПФО объединил семинар «ШУМ.Регионы» в Самаре
В Самарской области продолжает расти число малых и средних предприятий в сфере общественного питания. Сегодня в секторе общепита работают более 3 700 организаций - это на 7% больше, чем годом ранее. 
В регионе растет число предприятий в сфере общепита
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.49
-0.05
EUR 90.09
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ТЦ МЕГА Самары прошел шахматный турнир, который собрал 188 участников
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В регионе обсудили новые подходы к обороту сельхозземель и муниципальному контролю

208
По инициативе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялся межрегиональный семинар-совещание по вопросам оборота сельхозземель и эффективного использования земельно-имущественного комплекса.

По инициативе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области состоялся межрегиональный семинар-совещание по вопросам оборота сельхозземель и эффективного использования земельно-имущественного комплекса. Участники обсудили изменения законодательства, цифровые инструменты и возвращение неиспользуемых земель в производство.
Вовлечение земель в сельхозоборот способствует решению задач национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Возвращение площадей в обработку позволяет наращивать производство сельскохозяйственной продукции внутри страны.
К совещанию подключились представители Саратовской, Ульяновской, Оренбургской и Сахалинской областей, Республики Татарстан. Федеральные изменения разъяснил директор Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России Вячеслав Леонов. С докладами выступили представители региональных министерств, профильных ведомств и агрохимической службы.
«Земля — это основа всего агропромышленного комплекса региона и районов, производственный ресурс и база экономической, бюджетной устойчивости каждой территории. Насколько эффективно и законно используется этот ресурс, напрямую зависит от нашей с вами совместной работы», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, открывая совещание.
Законодательные изменения призваны усилить защиту сельхозземель и сохранить их для аграрного производства. С 1 марта 2026 года действуют поправки, внесённые Федеральным законом № 52-ФЗ в Земельный и Градостроительный кодексы, а также в закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Изменился порядок перевода, предусматривающий необходимость получения заключения Минсельхоза России. 
С 1 января 2027 года перечень оснований для перевода сельхозугодий в другие категории сократится. Также начал действовать запрет на перевод угодий для добычи общераспространённых полезных ископаемых, в том числе песка и глины. До конца 2033 года предусмотрено исключение для определённых приоритетных инфраструктурных проектов.
Дополнительные возможности появятся для развития сельского туризма. С 1 сентября 2027 года вступит в силу закон № 320-ФЗ, вносящий изменения в закон «О развитии сельского хозяйства» и другие законодательные акты. Он предусматривает упрощённый перевод участков, не относящихся к сельхозугодьям, в земли рекреационного назначения для размещения туристических объектов. На семинаре пояснили: площадь такого участка не должна превышать пяти гектаров, а проект планировки необходимо согласовать с Минсельхозом России.
Участники также обсудили проект закона «О землеустройстве», проведение почвенных обследований, оформление невостребованных земельных долей и работу с заросшими участками. Решения об их дальнейшем использовании должны опираться на оценку пригодности для сельхозпроизводства.
«Все изменения направлены на защиту интересов сельхозтоваропроизводителей: повышение прозрачности процедур перевода земель, расширение доступа к сельхозугодьям. Земля должна рассматриваться прежде всего как ресурс для сельскохозяйственного производства. Информационные системы помогают контролировать эти процессы, а профильные ведомства готовы оперативно реагировать на возникающие проблемы и содействовать их решению», — подчеркнул Вячеслав Леонов.
По итогам совещания муниципалитетам рекомендовали уточнять права на землю, готовить дорожные карты вовлечения неиспользуемых участков в сельхозоборот, а также усилить работу с сервисом «Земля для фермера»: уточнить границы и правовой статус выявленных государственных участков, потенциально пригодных для использования малыми формами хозяйствования, и внести соответствующие сведения в сервис. Аграриям — своевременно обновлять сведения в Единой федеральной информационной системе о землях сельскохозяйственного назначения — ЕФИС ЗСН.
При поддержке правительства Самарской области и губернатора Вячеслава Федорищева сельхозпроизводителям региона возмещают 50% затрат на культуртехнические, гидромелиоративные и агролесомелиоративные проекты — в пределах суммы, утверждённой Минсельхозом России по итогам конкурсного отбора. Меры поддержки предусмотрены до 2030 года. При этом вовлечение неиспользуемых земель в сельхозоборот останется долгосрочной задачей, от решения которой зависит дальнейшее развитие аграрного производства.

 

Фото:  министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ансамбль народных инструментов Волга-Фолк Бэнд выступил в военном госпитале Самарской области с концертной программой «Русская рапсодия».
27 октября 2026, 19:36
Ансамбль народных инструментов Волга-Фолк Бэнд выступил в областном военном госпитале
Ансамбль народных инструментов Волга-Фолк Бэнд выступил в военном госпитале Самарской области с концертной программой «Русская рапсодия». Общество
0
В Самарском государственном медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Самарской городской клинической стоматологической поликлиники № 1. Учреждение основано 26 октября 1931 года.
27 октября 2026, 19:29
Самарская стоматологическая поликлиника №1 отметила 95-летие
В Самарском государственном медицинском университете состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию Самарской городской клинической... Здравоохранение
40
С 19 по 26 октября в городе Елец Липецкой области проходил Кубок России по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 40 регионов России.
27 октября 2026, 18:49
Мария Семагина из Самарской области стала второй на Кубке России по пауэрлифтингу
С 19 по 26 октября в городе Елец Липецкой области проходил Кубок России по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 40 регионов России. Спорт
119
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
С 24 октября временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района города Самары назначен Владимир Чванов.
26 октября 2026  15:39
Временно исполняющим полномочия главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов
757
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
24 октября 2026  12:39
В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты
1362
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
23 октября 2026  13:10
В Самаре обновили 60 контейнерных площадок
895
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
23 октября 2026  10:37
Министерство спорта Самарской области запустило официальный чат-бот в мессенджере «Макс»
880
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
22 октября 2026  13:44
97,4% жилого фонда подключено к отоплению в Самаре
923
Весь список