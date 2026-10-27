В Ставропольском районе на автодороге столкнулись два автомобиля

Сегодня в 09:59 в пожарно-спасательный отряд № 30 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Тольятти – Узюково – Димитровград.

На место вызова были направлены специалисты пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: Toyota и Kia Rio.

Пожарные-спасатели в ходе аварийно-спасательных работ отключили системы электропитания автомобилей.

К сожалению, пострадал 1 человек, госпитализирован, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»