В Тольятти на улице Юбилейной  LADA Kalina сбила велосипедиста

Полицейские работали на месте дорожно-транспортного происшествия в Тольятти

По предварительным данным, собранным госавтоинспекторами, сегодня в 10:10 мужчина 2005 года рождения, управляя автомашиной LADA Kalina, двигался по улице Юбилейной со стороны улицы Фрунзе в направлении Приморского бульвара. В пути следования допустил наезд на мужчину 1960 года рождения, который, управляя велосипедом, пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись.

Велосипедист погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области