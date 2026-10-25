Теплоэнергетический факультет СамГТУ отметил 70-летний юбилей

Почетных гостей, нынешних и бывших студентов встречали в стенах высшего учебного заведения 22 октября на торжественном мероприятии.

История факультета неразрывно связана с историей становления индустриальной мощи нашего региона. Из стен университета вышли тысячи специалистов, которые несут марку Самарского политехнического вуза в самые разные уголки страны и за ее пределы.

Первый выпуск инженеров-тепломехаников состоялся в далеком 1935 году. Как самостоятельная единица факультет был официально учрежден в 1956 году. Это было время великих строек, время, когда стране как воздух требовались квалифицированные кадры.

Ветеранов, преподавателей, выпускников и студентов с 70-летним юбилеем поздравил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань, вручил благодарственные дипломы молодым талантливым ученым.

«70 лет – это не просто праздник одного факультета, это дань уважения всей поволжской энергетической школе, которая десятилетиями обеспечивает теплом и светом миллионы людей, согревает наши дома и дает энергию предприятиям и городам. Сегодня теплоэнергетический факультет является кузницей кадров для системообразующего предприятия «Т Плюс» и надежным ресурсом специалистов для министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области»

, - отметил Виталий Васильевич.

Министр пожелал студентам ярких побед и новых открытий, не бояться осваивать современные технологии и помнить после окончания университета, чьи они выпускники.

Фото: Минэнерго и ЖКХ Самарской области