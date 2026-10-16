В ПривГУПС прошли промежуточные защиты научно-технологических проектов в рамках акселерационной программы «ХайтэкЭкспресс» 

В рамках реализации акселерационной программы «ХайтэкЭкспресс» на базе студенческого бизнес-инкубатора ПривГУПС прошли промежуточные защиты научно-технологических проектов, разработанных на основе производственных запросов транспортных компаний реального сектора экономики.

В течение двух дней, 15 и 16 октября, в очном и дистанционном формате свои разработки представили 60 лидеров студенческих команд профильных инженерных специальностей.

Как рассказал директор студенческого бизнес-инкубатора ПривГУПС Андрей Свечников, акселерационная программа направлена на поддержку студенческих научно-технологических проектов в рамках реализации федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В сентябре участники программы прослушали открытую лекцию «Об инновационном развитии ОАО «РЖД», на которой узнали о производственных запросах на инновации от действующих руководителей подразделений Куйбышевской, Горьковской, Приволжской и Южно-Уральской железных дорог. В ходе лекции были представлены технологические задачи предприятий для решения студентами в рамках акселератора. И вот промежуточные итоги – презентации идей, концепций и уже готовых решений и проектов.

Экспертное мнение и советы по дальнейшему продвижению проектов высказали руководители подразделений инновационного развития железных дорог Иван Власов (Приволжская), Антон Автономов (Горьковская) и Сергей Клейменов (Куйбышевская). Трекерами (специалистами по сопровождению проектов) выступили преподаватели профильных кафедр ПривГУПС.

«Под руководством опытных трекеров и наставников молодые исследователи университета получили возможность разработать бизнес-план реализации своей технологической идеи для получения финансирования. На демонстрационных днях были представлены 60 проектов, которые оценивали эксперты из подразделений инновационного развития железных дорог. По каждому проекту команды получили профессиональную экспертную оценку и поддержку на уровне специалистов профильных служб», – отметил Андрей Свечников.

Главная цель акселерационной программы ПривГУПС 2026 года заключается в создании условий для появления и развития студенческих технологических проектов, которые смогут эволюционировать до уровня прототипов и стать частью производственных процессов транспортных компаний, включая ОАО «РЖД». И первые, промежуточные успехи уже есть.

Так, например, студент 4 курса Института транспортного строительства и подвижного состава Степан Дмитриев представил устройство для снижения трудозатрат при очистке стрелочных переводов от снега и наледи. Основные потенциальные клиенты проекта – владельцы железнодорожной инфраструктуры: РЖД, промышленные предприятия и порты.

В основе решения – композитный коллектор в форме гребня из стеклонаполненного полиамида или базальтопластика. Он повторяет геометрию межрельсового пространства и крепится между шпалами с помощью кронштейнов с демпферами. В конструкции не предусмотрены сварные и резьбовые соединения. Щелевые сопла направляют воздушный поток в стык остряка и рамного рельса, формируя воздушную завесу, которая выдувает снег из труднодоступных участков.

Студентка 4 курса Института управления и экономики Елизавета Плотников представила разработку «Интеллектуальный интерактивный дашборд ДНЦ» – единая информационно-аналитическая система для мониторинга, анализа и поддержки оперативного управления движением поездов. Система автоматически анализирует события, определяет их критичность, выделяет приоритеты, чтобы диспетчер мог быстро реагировать на наиболее значимые отклонения в части исполнения графика или безопасности движения.

«Система показывает единую поездную обстановку и предназначена для принятия диспетчерских решений в режиме реального времени. Для этого предусмотрены интеллектуальные всплывающие подсказки и чек-листы по действиям. Важно, что наша система не заменяет поездного диспетчера, но помогает оперативно принять решение», – пояснила Елизавета Плотникова.

Напомним, в январе 2026 года студенческий бизнес-инкубатор ПривГУПС получил грантовую поддержку АНО «Платформа НТИ» на проведение акселерационной программы в размере свыше 6 млн рублей.

Всего в мероприятиях акселерационной программы принимают участие свыше 300 студентов железнодорожных специальностей, а по итогам программы будет разработано 35 проектов.

В декабре состоится финал программы, на котором участники представят готовые технологические продукты для дальнейшей коммерческой реализации.

Фото: пресс-служба ПривГУПС