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Развлекательная программа пройдет на матче "Крылья Советов" – "Факел" 

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17 октября на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Факела". Игра 11 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 15:00.

17 октября на "Солидарность Самара Арене" пройдет домашний матч "Крыльев Советов" против "Факела". Игра 11 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 15:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 13:00.

"Крылья Советов" подготовили обширную предматчевую программу.

Всех болельщиков встретят талисманы основной команды Крыс Лютик и женской команды Мята в компании птички Додо.

На площади у входа №3 расположится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, "Стена удачи", "Хватай-ка" и "Плинко". Здесь же будет работать "Мерчшоп".

Рядом будет расположена релакс-зона "Крыльев Советов": удобное пространство для отдыха перед игрой.

Сыграть в текбол и сабсоккер можно на площади входа №3, а в настольный теннис и футбол 4 этаже сектора А.

На мини-футбольной площадке все желающие могут сыграть в футбол в формате "3х3".

"Додо Пицца" подготовила для болельщиков мастер-класс там же на площади входа №3.

На площади у входа №3 ведущий Александр Четвериков проведет розыгрыши призов для болельщиков.

Здесь же расположится зона Альфа-Банка, где можно персонализировать банковскую карту.

На площади у входа №3 можно будет сфотографироваться с клубным автобусом и брендированными автомобилями LADA.

На 4-м этаже трибуны А пройдет турнир по EA FC и турнир по дартсу. Приходите поддержать участников – полный список здесь.

В зоне гостеприимства А403 будет работать "БарберШтаб". Болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

На стадионе расскажут о благотворительном проекте "Детские деревни".

Детские зоны от "АстроЛенда" будут открыты с 13:00. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже трибуны А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

Нанести аквагрим можно будет на входных группах №2, №3, зонах ВИП и гостеприимства на 4 этаже трибуны А.

В музее "Крыльев Советов" (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона "Раздевалка "Крыльев Советов"

Фирменная атрибутика будет представлена в магазинах у входа №3, в секторе С122, ВИП-зоне, зоне гостеприимства А402, а также в мобильных точках продаж на стилобате.

Для незрячих болельщиков в приложении "Особый взгляд" в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча "Крылья Советов" – "Факел".

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 вход: 11:00 – 16:00. Для оформления необходим оригинал паспорта.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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