29 ноября на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Динамо». Игра 16 тура Альфа-Банк РПЛ начнется в 18:30.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 16:30.

«Крылья Советов» подготовили обширную предматчевую программу.

Всех болельщиков встретят талисманы основной команды Крыс Лютик и женской команды Мята в компании птички Додо.

На площади входа №3 расположится фотозона с клубным автобусом и брендированными автомобилями LADA

Там же находится бренд‑зона FONBET с активностями: Speed Attack, «Стена удачи», «Хватай‑ка», «Плинко» и «Мерчшоп».

На 4‑м этаже трибун А и С для комфорта болельщиков открыты тёплые зоны. Основные активности будут располагаться на 4-м этаже трибуны А.

Зона А401: автограф‑сессия в 17:30 с Николаем Рассказовым, Игорем Семшовым и Александром Белозёровым.

В зоне A404: конкурсы и розыгрыши от ведущего Александра Четверикова; персонализация банковской карты от Альфа Банка; болельщики смогут бесплатно освежить стрижку «Барбер Штабе».

В A405 разместится релакс‑зона клуба, чтобы отдохнуть перед матчем, а в A406 гостей ждёт интерактивное шоу Good Night Show, сабсоккер, текбол, настольный теннис и футбол и мастер класс от «Додо Пиццы».

Кроме этого, на 4‑м этаже пройдут: мегараспродажа клубной атрибутики по специальным ценам, турниры по EA FC и дартсу – полный список участников на сайте клуба.

Кроме этого, на стадионе расскажут о благотворительном проекте «Детские деревни».

Детские зоны от «АстроЛенда» будут открыты с 16:30. В игровых пространствах, расположенных в ВИП-зоне и зоне гостеприимства на 4 этаже сектора А, детей ждут мастер-классы, встречи с любимыми героями, весёлые активности и другие интерактивные развлечения.

Нанести аквагрим можно будет на стилобате около трибун С121 и D115, зонах ВИП и гостеприимства на 4 этаже трибуны А.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов»

Фирменная атрибутика будет представлена в магазинах у входа №3, в секторе С122, ВИП-зоне, зоне гостеприимства А402, а также в мобильных точках продаж на стилобате.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Динамо».

Напоминаем, что для посещения необходима Карта болельщика! В день матча можно оформить Карту болельщика в мобильном пункте МФЦ на стадионе. График работы МФЦ, 3 вход: 14:30 – 19:30. Для оформления необходим оригинал паспорта.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".