В Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого стартовали соревнования по синхронному фигурному катанию на коньках.
По итогам всероссийского физкультурного мероприятия «Самарочка» среди спортсменов, выступающих по 2 спортивному разряду, бронзовые награды выиграла команда «Ангелы» из Тольятти - учащиеся ГАУ СШОР №1, тренер Ирина Клейменова.
ВФМ «Самарочка»:
«Квик Степ преновис» Москва
«Матрешки» Татарстан
«Ангелы» Самарская область
ВС «Самарочка», 1-й разряд:
«Казаночка» Татарстан
«Айс Фэнтези» Москва
«Юность-новисы» Свердловская область
I этап Кубка России:
«Парадиз» Санкт-Петербург
«Кристалл Айс» Москва
«Татарстан» Татарстан
Фото: минспорта СО