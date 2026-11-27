Творческая встреча с заслуженным артистом РФ, балетмейстером Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича и известным реставратором балета состоялась 26 ноября в рамках выставки «Культура и искусство Самарской губернии: эпохи и судьбы».

Центральной темой вечера стала работа по восстановлению и возвращению на сцену старинных балетных номеров и спектаклей - сложный путь от изучения архивных материалов до ярких премьер.

Программу дополнили хореографические миниатюры в исполнении солисток Шостакович Опера Балет - восстановленная хореография великих мастеров балета Анны Павловой, Михаила Фокина, Александра Горского, Нины Стуколкиной.

Фото: пресс-служба СОУНБ