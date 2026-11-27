Совет Федерации (СФ) 27 ноября одобрил повышение величины прожиточного минимума в России до 20 227 рублей. Соответствующие параметры предусмотрены законом о федеральном бюджете, опубликованным на официальном интернет-портале законодательной деятельности, пишут "Известия".

Согласно документу, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей. Таким образом, в следующем году прожиточный минимум на душу населения увеличится на 1288 рублей.