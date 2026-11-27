В Хворостянском районе нашли нагрудный знак лесной охраны СССР — ему больше 80 лет. Необычную находку сделал лесовод Сергей Сергеев во время волонтёрской уборки в лесничестве.

«Нагрудный знак был окислен, эмаль не сохранилась. Отмыл, почистил. Я с детства коллекционирую марки и значки — собрал уже полсотни: с гербами городов, пионерские, теперь вот и посвящённые охране природы», — рассказал Сергей.

Символично: знак человека, который охранял лес десятилетия назад, нашёл тот, кто делает это сегодня.

История охраны леса в России началась задолго до СССР: лесную стражу ввёл Пётр I в 1722 году, а в 1839-м появился Корпус лесничих — первое централизованное лесное ведомство. Тогда лесники имели право носить оружие. Советская система сложилась в 1939 году: леса делились на лесхозы, лесничества, объезды и обходы — за каждым участком закреплялся свой сотрудник.

Нагрудные знаки с дубовым листом и номером, как у найденного, подтверждали статус специалиста. В начале 1950-х для лесной охраны ввели форму с погонами, и номерные нагрудные знаки постепенно вышли из употребления. Но дело осталось.

А как сегодня? Как и десятилетия назад, главная задача — охранять лес. В лесной охране — свои специалисты: инспекторы, мастера леса, главные лесничие. Они патрулируют угодья, выявляют нарушения и проверяют арендаторов.

Лесная охрана региона — это больше 250 специалистов. Они отвечают за 590 тыс. гектаров лесов. С начала 2026 года уже провели свыше 11 тысяч патрулирований. Помогают и технологии: спутниковый мониторинг, видеокамеры, фотоловушки и беспилотники, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

Фото: Минприроды Самарской области