Специалисты Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой спасли 14-летнюю пациентку с новообразованием, занимавшим всю брюшную полость.

Как рассказал главный внештатный детский хирург министерства здравоохранения Самарской области, заведующий хирургическим отделением, врач — детский хирург, детский онколог Евгений Новожёнов, пациентка поступила в больницу в экстренном порядке с подозрением на объемное образование. В последнее время у девочки стал увеличиваться живот, однако окружающие связывали это с особенностями питания.

«УЗИ не позволило определить локализацию — всю брюшную полость занимало объемное образование с жидкостным содержимым. После КТ и МРТ мы заподозрили опухоль яичника, но точная природа новообразования оставалась неясной», — пояснил Евгений Новожёнов.

Врачи приняли решение начать с диагностической лапароскопии. Сложность заключалась в том, что при росте 153 см и весе 55 кг объем жидкости в опухоли достигал 9 литров и занимал всю брюшную полость.

В ходе лапароскопии хирурги подтвердили, что источником опухоли является левый яичник. После интраоперационной цитологии врачи диагностировали муцинозную опухоль.

«Муцинозная опухоль — это пограничное новообразование. Оно может вести себя как доброкачественное, но расценивается и как потенциально злокачественное. Основной метод лечения здесь — хирургический», — отметил специалист.

Саму опухоль удалили.

"Во время операций мы не только обеспечиваем безболезненность и сон пациента, но и поддерживаем стабильность его жизненно важных функций на протяжении всей операции. Это включает в себя мониторинг сердечно-сосудистой системы, дыхания, газообмена, температуры тела и других параметров. Проведение наркоза при удалении больших образований – это всегда вызов, требующий предельной концентрации и слаженности действий всей операционной команды. Особую сложность представляют случаи, когда опухоль, помимо своих размеров, оказывает выраженное компрессионное воздействие на жизненно важные органы. Благодаря слаженной работе с хирургической бригадой, мы своевременно реагируем на любые изменения, вводя необходимые препараты, проводя инфузионную терапию и корректируя вентиляцию легких. Только такой комплексный подход позволяет провести операцию безопасно, минимизируя риски для пациента", - рассказал врач-анестезиолог-реаниматолог Максим Коннов.

Послеоперационный период прошел без осложнений. В настоящее время пациентка находится под наблюдением специалистов.

Врачи также обратили внимание на важность обследования сестры-близнеца пациентки, учитывая возможную наследственную предрасположенность.

Специалисты напоминают: детская онкология — редкость, но ее нельзя исключать. Если ребенок набирает или теряет вес без объяснимых причин, необходимо своевременно обращаться к врачам.

Фото: минздрав СО