Общество «Знание» и Минпросвещения России опубликовали список финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». В заключительный этап конкурса прошли 150 сотрудников школьных библиотек из 59 регионов России, в том числе представитель Самарской области. Финальные испытания состоятся в декабре в рамках II Международного форума школьных библиотекарей в Москве. Конкурс реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Самарскую область в финале конкурса представит Оксана Федингина из лицея № 16 города Жигулёвска с краеведческо-творческим проектом литературной гостиной «Молодые герои войны». Учащиеся 9–11 классов изучают художественную и краеведческую литературу о Великой Отечественной войне и специальной военной операции, проводят исследования и организуют литературные встречи, уроки мужества и дискуссионные клубы. По данным автора, посещаемость школьной библиотеки старшеклассниками выросла на 35%. В рамках проекта также проведено 15 литературных встреч, 10 уроков мужества и пять дискуссионных клубов.

Всего на конкурс было подано 2 160 заявок из 89 регионов России. Участники провели 2,7 тыс. мероприятий с использованием каталога мастер-лекций Общества «Знание» — в них приняли участие более 38,5 тыс. школьников. Также для участников прошли встречи с наставниками — гендиректором Российской государственной библиотеки, президентом Российской библиотечной ассоциации Вадимом Дуда; гендиректором Государственной публичной научно-технической библиотеки России Натальей Михальченковой; замдиректора по науке и образовательной деятельности Российской государственной детской библиотеки Ольгой Мезенцевой; заместителем гендиректора по библиотечной работе Российской национальной библиотеки Станиславом Голубцовым; президентом Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Татьяной Жуковой; главным научным сотрудником Института изучения детства, семьи и воспитания Ольгой Мачехиной; директором Департамента «Прикладная литература и межиздательские проекты» издательства АСТ Евгенией Лариной. На встречах обсудили семейное чтение, современные форматы продвижения книг среди подростков, взаимодействие профильных, детских и школьных библиотек и новые подходы к выпуску литературы для школьной программы.

На протяжении двух месяцев конкурсанты работали над оформлением авторских практик, посвящённых развитию библиотечных пространств, популяризации чтения и вовлечению детей в просветительскую деятельность. Итогом работы стала онлайн-защита практик перед экспертами.

«В финал прошли 150 школьных библиотекарей. Эксперты оценивали не только оригинальность авторских практик, но и то, насколько они отвечают интересам современных школьников, помогают вовлекать детей в чтение, а также развивать библиотеку как пространство для общения и творчества. Важным критерием также стала возможность применять эти решения в других образовательных организациях», — отметил Кирилл Хвиль, заместитель генерального директора Российского общества «Знание».

В оценке авторских практик приняли участие 58 экспертов. Среди них — кандидат педагогических наук Зухура Кучукова, заведующая лабораторией развития психолого-педагогического и инклюзивного образования, автор программ повышения квалификации для педагогов-библиотекарей, а также руководители библиотечных учреждений, реализующие проекты по продвижению чтения и поддержке юных талантов. В их числе — Наталья Феклистова, организатор более 30 проектов по продвижению чтения, в том числе международного конкурса детской рукописной книги. К экспертной работе присоединились и представители книжной индустрии: Юлия Данник, главный редактор направления нон-фикшн в издательстве «Эксмо-АСТ» с 23-летним опытом работы, и Марина Низенькова, ведущий методист литературного издательства, автор 12 детских книг и учебных пособий. В состав экспертной группы также вошли другие специалисты в сфере библиотечного дела, педагогики, книгоиздания и популяризации чтения.

География финалистов охватывает все восемь федеральных округов. Больше всего участников представляют Центральный федеральный округ — 32 человека, Уральский — 27, Приволжский — 24 и Северо-Западный — 22; ещё 20 финалистов — из Сибирского, 10 — из Южного, 8 — из Дальневосточного и 7 — из Северо-Кавказского федерального округа.

В декабре 150 финалистов встретятся в Москве. Им предстоит решить практические кейсы, основанные на реальных профессиональных ситуациях. Награждение 15 победителей пройдёт в рамках II Международного форума школьных библиотекарей. В качестве призов они получат наборы с техникой для улучшения пространства школьных библиотек, а также по 120 книг от официального партнёра конкурса — издательства «Просвещение». Партнером конкурса также стало Издательство «Русское слово-учебник», которое обеспечит финалистов конкурса сертификатом на видеолекции и набором полиграфической продукции с методическими рекомендациями для педагогов-библиотекарей.

Проект направлен на поддержку профессиональных практик сотрудников школьных библиотек, развитие современных библиотечных пространств и популяризацию чтения. В 2025 году конкурс объединил более 2,8 тыс. педагогов-библиотекарей из 89 регионов России. В финал вышли 300 специалистов, а по итогам конкурсных испытаний определили 15 победителей и 28 призёров из 27 регионов. Лучшие авторские практики участников первого сезона опубликованы на официальном сайте конкурса, также они будут представлены на Международном форуме школьных библиотекарей.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»