Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов проконтролировал работу Военно-социального центра. Ведомство создано для оперативного решения вопросов, связанных с соблюдением прав и социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Структура позволяет в режиме реального времени решать проблемные вопросы по финансовому и жилищному обеспечению, а также по медицинским и кадровым документам.

Деятельность центра находится на особом контроле Министра обороны РФ. Главная цель структуры – качественная и быстрая реализация всех мер социальной поддержки. Для удобства граждан ВСЦ работает по принципу «одного окна». Это избавляет военнослужащих и их близких от необходимости обращаться в разные инстанции с одной и той же проблемой и долго ждать ответа.

Ежедневно личный прием ведут сотрудники общественной приемной министра обороны, консультанты центра и представители профильных подразделений Минобороны, включая кадры, мобилизационную работу, военную полицию, медицину, финансы и органы жилищного обеспечения. Кроме того, на площадке работают специалисты страховой компании СОГАЗ, федеральных банков, нотариальной палаты и военной прокуратуры.

За время работы с июля 2024 года центр принял более 145 тысяч посетителей. В среднем учреждение обслуживает около 300 человек в день. Свыше 82% вопросов решаются непосредственно на месте, а остальные передаются на исполнение в профильные подразделения.

Особое внимание в работе центра уделяется цифровизации. Во все рабочие процессы активно внедряются цифровые сервисы, созданные для помощи операторам и сотрудникам. Это позволяет быстрее и эффективнее работать с обращениями людей. Главе Минобороны продемонстрировали обновленную горячую линию, работающую на базе искусственного интеллекта. Голосовой помощник проводит первичную консультацию, после чего оператор сверяет данные по единой базе данных и связывается с заявителем уже с готовым решением.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что штат операторов «горячей линии» полностью укомплектован, в том числе и в новосибирском филиале. Специалисты прошли необходимое обучение и эффективно используют возможности ИИ для быстрой подготовки исчерпывающих ответов гражданам. Внедрение комплекса позволило сократить время ожидания на линии до пяти минут.

С начала 2026 года контакт-центр Военно-социального центра принял более 1,3 миллиона звонков. Ежедневно поступает от двух до восьми тысяч обращений, треть из которых уже обработал робот.

Фото: Минобороны России