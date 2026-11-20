Правительство РФ увеличило лимит Пушкинской карты на приобретение билетов в кинотеатры на 300 рублей до конца 2026 года, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ. Программа реализуется по нацпроекту «Семья».



Таким образом, общий лимит составит 5300 рублей. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Российской Федерации.



Ранее в ходе беседы с журналистами Президент России Владимир Путин рассказал, что посмотрел кино «Рождение империи».



«Мне понравился фильм. Думаю, что это такое настоящее произведение искусства. Игра актеров просто заслуживает всяческих похвал. <...> Это погружает в эпоху, чувствуешь себя как бы участником всех этих происходящих событий. Все это сделано, знаете, очень качественно», — отметил Президент.



Глава государства также выразил надежду, что картину посмотрит как можно больше зрителей. Это станет возможным в том числе благодаря изменениям условий программы «Пушкинская карта».



Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Фото: минкульт СО